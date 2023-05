Vooral kinderen en vrouwen stierven door Keniaanse hongersekte

De meeste slachtoffers van de sekte Good News International Church in Kenia zijn kinderen. Volgens de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken, Kithure Kindiki, staat de dodentol momenteel op 109.

Aanhangers van de christelijke sekte Good News International Church geloofden naar verluidt dat ze dichter bij Jezus zouden komen als ze zichzelf uithongerden. Hun sekteleider Paul Nthenge Makenzie overtuigde hen daarvan. Verder onderzoek naar de situatie in Shakahola, in de buurt van de Keniaanse kustplaats Malindi, brengt gruwelijke details aan het licht. ‘De meeste van de tot nu toe geborgen lichamen zijn kinderen’, zei minister Kindiki afgelopen vrijdag. ‘Dan volgen vrouwen. Mannen zijn in de minderheid’, klinkt het volgens persagentschap Reuters.

Patholoog Johansen Oduor werd aangesteld om verschillende post-mortemonderzoeken te leiden. Autopsieën moeten concrete doodsoorzaken blootleggen. Minister Kindiki zei tijdens een persconferentie dat ‘alle mogelijkheden onderzocht zullen worden’. ‘We kijken ook of er bij sommige lichamen organen ontbreken’, zei hij volgens het Keniaans nieuwsplatform Nation.

Achttien maanden oud

Er werden tien autopsieën uitgevoerd op lichamen die in de massagraven op de ranch in het zuidoosten van Kenia zijn gevonden. Het gaat om negen lichamen van kinderen tussen achttien maanden en tien jaar oud en één volwassen vrouw. ‘De meesten vertoonden kenmerken van verhongering. Er zat geen voedsel in de maag’, rapporteerde patholoog Oduor. Opvallend is dat twee kinderen tekenen van verstikking vertoonden. ‘Hun nagels vertoonden blauwachtige verkleuring, veroorzaakt door verstikking. Dat betekent dat ze geen zuurstof kregen op het moment van overlijden, wat een aanwijzing kan zijn dat ze vermoord werden’, vulde hij aan. Uit het onderzoek bleek verder dat alle lichaamsdelen intact waren.

Sekteleider Makenzie zit sinds 14 april in de gevangenis. Op dinsdagochtend verscheen hij, samen met veertien andere sekteleden die naar aanleiding van de hongerdoden werden opgepakt, voor de rechtbank. Hij staat terecht voor eerdere misdrijven en de extreme activiteiten binnen de sekte Good News International Church.

Sekteleider Makenzie en een sektelid in de rechtbank. Foto: afp

De rechtbank in Malindi heeft de zaak overgedragen aan de grotere havenstad Mombasa, schrijft Nation. De rechter oordeelde dat de rechtbank niet bevoegd is om de aanklachten over radicalisering, moord en het geweld op de slachtoffers te behandelen. Makenzie zelf reageerde nog niet publiekelijk op de aanklachten tegen hem. Een onderzoeker die anoniem wenst te blijven, zei aan Reuters dat Makenzie ontkend zou hebben zijn volgelingen opdracht te hebben gegeven om extreem te vasten.

Derde echtgenote

Ook Makenzies vrouw werd begin deze week opgepakt naar aanleiding van de gebeurtenissen op hun ranch in het Shakahola-bos. De 25-jarige Rhoda Mumbua Maweu is geïdentificeerd als een sleutelfiguur binnen de activiteiten van de sekte die door haar man geleid werd. Ze is Makenzies derde vrouw.

Volgens onderzoekers speelde ze voornamelijk een rol in de administratie van de sekte. De politie doorzocht Makenzies telefoongegevens en ontdekte verschillende belastende berichten tussen hem en zijn vrouw. Vermoedelijk verzorgde ze de werving van nieuwe leden en nam ze financiële beslissingen namens de sekte, schrijft Nation.

