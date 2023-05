Ik ben op het feest van vrienden, we vieren dat ze dit jaar de helft van hun levens bij elkaar zijn. In hun tuin hangen kleurrijke vlaggen. Iemand vraagt me naar mijn plannen voor de zomer. Omdat ik er geen heb, gebaar ik dat we te dicht bij de boxen staan. Ik doof mijn ­sigaret in een gehuurde asbak. De kat vlucht naar de buren, ik naar het toilet.