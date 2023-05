Voor de derde keer al neemt Chris Potter een album op in de mythische Village Vanguard, dé heilige plek voor elke jazzliefhebber. Potter is doof aan zijn linkeroor, maar dat belet niet dat hij de meest virtuoze saxofonist van zijn generatie is. Luister maar eens naar het lange openingsstuk waarin hij de New Yorkse club in vuur en vlam zet, en ook pianist Craig Taborn een solo neerzet om duimen en vingers van af te likken, inclusief gedurfde clusters à la Don Pullen of Cecil Taylor. En dan laat ook nog eens Marcus Gilmore geregeld horen wat voor een fenomenale drummer hij is. Bassist Scott Colley houdt het rustig, maar houdt de boel wel mooi bij elkaar. Niks dan covers deze keer, al zijn het geen platgespeelde stukken. ‘Blood Count’ (Billy Strayhorn) en ‘Klactoveedsestene’ (Charlie Parker) kent u misschien, maar ook twee minder bekende Braziliaanse stukken worden hier omgevormd tot straffe jazz. En het titelnummer heeft een spirituele inslag. Supervirtuoze maar ook wel wat uitputtende jazz.