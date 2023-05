Warme fusion uit Londense scene

‘Muziek, sport of misdaad’: dat zijn de drie opties die Alfa Sekitoleko (aka Alfa Mist) in ‘Borderline’ beschrijft voor de Britse, zwarte jeugd. Hij koos zelf, na even te hebben gevoetbald, voor het eerste. Hij begon als mc in hiphop en leerde zichzelf piano te spelen, en leerde jazz kennen vanuit zijn gebruik van samples. Zijn vijfde album in zes jaar tijd is een warme, subtiele en spitsvondige collectie songs die voluit verbinding zoekt. De aanpak neigt wat naar fusion, met soulvolle gaststemmen en gedempte blazers, diverse stijlinvloeden en wat spirituele ‘spacy’ versieringen, die de kabbelende ritmepatronen inkleuren. Mist zelf rapt maar in twee stukken, over zwart-zijn vandaag en over de nood het hoofd hoog te houden. De openingstrack en de afsluiter zijn de twee meest opwekkende stukken, met funky blazers in het begin van het album en een weelderig fusion-tapijt bovenop pijlsnelle percussie op het einde. Het is allemaal onderlegd en bezield gebracht, en passeert heel toegankelijk en ongedwongen, een fijne trip.