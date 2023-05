Susanne Sundfor moedigt nieuw leven aan

‘Blómi’ betekent ‘bloeien’, en Sundfor richt haar zesde album tot haar babydochter: nieuw leven dat een onstabiele wereld betreedt. ‘Cherish the gift that your mother delivered/ From the ashes of sorrow, we will rise again’, zingt ze in het titelnummer, dat bouwt op warme piano en een welluidende melodie. Zoals ook andere Noorse musici, houdt Sundfor van heldere zang en directe fraseringen. ‘Fare thee well’, dat een relatiebreuk uitschildert, walst sierlijk voorbij met een saxsolo als danspartner. Wie soms een gospelgloed vermoedt, zal blij zijn met ‘Leikara ljóà’, dat etherische zang en handclaps gebruikt onder nog zo’n meeslepende melodie, die uitloopt in een traditionele Hardangerviool. ‘Alyosha’, een discussie tussen haar partner en een Dostojewski-karakter, klinkt even hemels als de beste Abba-ballads. Deze collectie ‘ambient folk’, doorspekt met natuurgeluiden en drie spoken word-fragmenten over lichaam en geest, zweeft soms een beetje, maar klinkt vooral zeer inspirerend en hoopvol.