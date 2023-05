Wat krijg je wanneer je als uitgebluste popzangeres teruggrijpt naar de hedonistische beginjaren van de disco? Jessie Ware’s vierde album What’s your pleasure? stelde in 2020 de vraag, That! Feels good! geeft nu een overtuigend antwoord met maar liefst twee uitroeptekens. De rauwe randjes werden afgevijld en vervangen met opgeblonken goud. De Britse klinkt nog ongeremder en uitgelaten, met een productie die trouw blijft aan de discodiva’s van weleer en tegelijkertijd met beide plateauzolen in het heden staat. Dua Lipa en Lizzo betraden de voorbije jaren ook al de oplichtende dansvloer, maar het is Jessie Ware die hier de show steelt. Bijgestaan door sterproducers Stuart Price en James Ford en met Londense afrojazzband Kokoroko als begeleidingsband, bereikt Ware climax na climax. ‘Free your self’ maakt een vuist onder de discobal, ‘Begin again’ droogt break-uptranen met een zakdoek vol glitters en ‘Shake the bottle’ is een handleiding tot succes tussen en naast de lakens. ‘Beautiful people’ is dan weer een anthem op maat van elke prideparade. Als geheel is That! Feels good! stijlvol in z’n geilheid, sensueel met gevoel voor humor en overladen met hitsige hitjes.