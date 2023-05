Help, mijn vriend wil dat ik hem ‘mijn lief’ noem

Voor deze rubriek luisteren we gesprekken af, checken we de mails die u ons stuurt, of pikken we iets op wat in de lucht hangt en distilleren er een dilemma uit. Dat leggen we voor aan drie redacteurs uit drie verschillende generaties. Deze keer: hoe noem ik de significante andere in mijn leven? (Eén ding is zeker: niet: ‘die van ons’)