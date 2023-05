De ravers vierden gewoon het leven

De rave in Brustem bestempelen als commerciële activiteit die een btw-nummer had moeten hebben, slaat de bal volledig mis, schrijft Pascal Gielen. Mensen willen hun gemeenschap juist opzoeken buiten het commerciële vrijetijdsaanbod.

Het is niet plezierig, ik weet het. Veel lawaai, nacht na nacht. Bijtende urinegeur en af en toe een plasje kots in de tuin. Dat het kostbare terrein van landbouwers vertrappeld wordt, is niet goed te keuren. Boeren hebben het al moeilijk genoeg. Dat dassen en al dat vrolijk copulerend wild er zwaar onder moeten lijden, valt al evenmin goed te praten. Jongens en meisjes, wat deden jullie dat idyllisch bloesemende Limburg toch aan? Een uit de hand gelopen lentefeest? Foei, ­zomaar de rust verstoren. Maar het is gelukkig afgelopen. Het waren bange dagen en nachten. Want er waren drugs en lachgas ook. Daar kan toch echt niemand om lachen.

Toch waren de buurtbewoners achteraf clement. De rave in Brustem bleek goed georganiseerd, en dat in enkele dagen. Vuilnis werd netjes opgeruimd en een enkele Sint-Truidenaar gaf zelfs toe dat die stiekem mee was gaan dansen. Anderen gingen even nieuwsgierig met de fiets langs. Ter plekke aangekomen stelden ze tot hun verbazing vast dat het goed was. Zo keurig georganiseerd! Zo vreedzaam en vrolijk ook. Misschien wel een hemels paradijs. Dan toch een waar lentefeestje?

Eventbureaus kunnen er alleen maar van dromen. Ik ken nauwelijks iemand in Vlaanderen die het in zo’n korte tijd voor elkaar zou kunnen krijgen. Niet in de entertainmentindustrie noch in de gesubsidieerde cultuursector, toch niet op zo’n internationaal niveau. Ondanks alle kritiek en politieke verontwaardiging valt het verdict dan ook nogal mee. Het ­belangrijkste dat de organisatoren van de rave voorlopig kan worden aangesmeerd?Ze hadden geen btw-nummer! En het ging toch om een commerciële activiteit, niet?

Armtierig

Die analyse slaat de bal totaal mis. De rave bestempelen als commerciële ­activiteit, leert dat de Vlaamse goe­gemeente geen blijf meer weet met dit soort activiteiten. En dat is verontrustend. Natuurlijk zal er op het militair domein een en ander verpatst zijn. Maar de eerste raver die van dit soort acties rijk wordt of er zelfs rijk van wil worden, moet ik nog tegenkomen.

Het oordeel ‘commercieel’ toont dan ook dat sommige politici en juristen een gigantische blinde vlek hebben voor wat een samenleving in feite is en vooral verlangt. Kan feesten dan alleen nog als lucratief worden ­gezien? Dat zou wel erg armtierig zijn. Feestjes van deze omvang zouden dan alleen nog op Tomorrowland kunnen. Opvallend toch dat geen enkele politicus of natuurvereniging kraait naar de ecologische impact van de tientallen vliegtuigen die naar het al even idyllische Boom worden gevlogen. Wanneer het geld opbrengt, zwijgt iedereen. Afijn, op een paar rustverstoorde buurtbewoners na.

Zou het misschien kunnen dat mensen gewoon willen dansen, plezier maken, uit de bol gaan zonder een excessief duur ticketje? Zou er iets ­tussen markt en overheid kunnen ­bestaan? Is het nog mogelijk om buiten de creatieve industrie te feesten? Moet het dan op zijn minst met subsidiegeld worden betaald? Of mag het alleen nog maar ver verdoken in de private sfeer met vrienden en ­familie?

Collectieve goesting

Wat er in Sint-Truiden gebeurde, is veel meer dan een recreatief verzetje. Het gaat om jonge mensen die op zoek zijn naar het leven. Een leven dat liefst even buiten de begane paden van ­subsidies of commercie valt, en buiten de privésfeer van intimi. Op een ­rave zoeken mensen de gemeenschap op, hoe internationaal die ook mag kleuren.

Het exuberante feestje is dan ook een symptoom van deze tijd. Er zullen er nog veel meer komen. Niet zomaar een verzetje, maar een verzet ­tegen voorgebakken koek en vooral tegen het dichttimmeren, commercialiseren, privatiseren en overreguleren van open maatschappelijke ruimte. Ademruimte ook.

De roep naar vrijheid van deze jongelui is gegrond. En nee, liberale vrienden, dat is géén verlangen naar meer keuzevrijheid binnen het voorgekauwde vrijetijdsaanbod. Het ­behelst daarentegen een schreeuw om werkelijke levensruimte, om plekken waar je het leven en je gemeenschap kunt vieren. Collectief vitalisme heet zoiets. Levenslust. Collectieve goesting. Misschien zelfs gemeenschapszin.

In Vlaamse gemeentes legt de vastgoedsector die serieus aan banden. Iedere open ruimte moet snel worden ingevuld en overheden steken daarin graag een handje bij. In Antwerpen sluit bijvoorbeeld eind mei Onder Stroom de deuren, een van de weinige plekken in de Scheldestad waar je je eigen stad nog even kunt vieren zonder duur toegangsticket. Ik heb het dan over samen dansen. Uit de bol gaan, ook. Jezelf en je gemeenschap fêteren.

Een mens wil het leven af en toe ­vieren, en dat zonder dat een overheid of een vrijetijdsmarkt inclusief algo­ritmes hem voorschrijven hoe en waar dat moet gebeuren. Even buiten de lijntjes kleuren. We hebben er allen zo verdomd veel nood aan. Hoe meer de markt en overheden dat in ­banen proberen te leiden, hoe heftiger en bal­dadiger de reacties zullen zijn. In alle kieren en reten zal het uitbreken: mensen willen feesten, ook al is het ­illegaal.

In Sint-Truiden vierden ze de afgelopen dagen gewoon het gemeenschappelijke leven dat we op deze aardkloot delen. Het is dan ook bijzonder jammer dat dit vandaag als een commerciële onderneming wordt afgedaan. Alsof samen feesten en leven alleen nog maar kan worden begrepen wanneer het in een euro­biljetten kan worden verdisconteerd. Er zijn echt wel andere goede redenen om een wild feestje te organiseren.

