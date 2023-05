Vice Media op weg naar het faillissement

Ooit was Vice Media een van de lievelingetjes van de media-industrie. Nu is het op weg naar het faillissement, schrijft The New York Times.

Vijf jaar geleden was Vice Media nog 5,7 miljard dollar waard, nu zo goed als niets meer. Vice, in 1994 begonnen als een Canadees punkblad, gold als een disruptieve speler voor online nieuws. Onder meer Disney en Fox investeerden in het bedrijf.

Maar nu is Vice aan zijn zwanenzang begonnen, schrijft The New York Times. Volgens ingewijden zou het nieuwsbedrijf in de komende weken het faillissement aanvragen. Dat kan nog vermeden worden als het alsnog een koper vindt, maar de kans daarop wordt steeds kleiner.

Vice brengt online nieuws, en heeft ook een eigen televisiezender met een nieuws en documentaires. Dat Vice in lastig vaarwater zit, bleek vorige week al toen het aan werknemers meedeelde dat het Vice news tonight, het belangrijkste tv-programma, zou opdoeken. Ook Vice World News, een initiatief dat zich vooral toelegde op conflicten en mensenrechtenmisbruik wereldwijd, verdwijnt.

In de voorbije weken trok concurrent BuzzFeed ook al de stekker uit BuzzFeed News. Digitale mediabedrijven hebben het vandaag niet onder de markt. Door de economische onzekerheid zijn adverteerders terughoudend of ze verplaatsen hun advertenties naar sociale mediaplatformen zoals TikTok. Bovendien kost journalistiek vaak meer dan andere vormen van online content.

