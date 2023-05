Remco Evenepoel krijgt steun van drie Belgen in Giro

Wielerploeg Soudal-Quick Step heeft zijn selectie van acht renners bekendgemaakt voor de komende Ronde van Italië. Wereldkampioen Remco Evenepoel wil in de Giro zijn tweede grote ronde op rij winnen, na de Vuelta van vorig jaar.

Evenepoel – samen met Primoz Roglic de uitgesproken favoriet voor eindwinst in de Giro –krijgt landgenoten Pieter Serry, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder mee naar Italië. Verder zijn er met Mattia Cattaneo en Davide Ballerini nog twee Italianen en met Jan Hirt en Josef Cerny twee Tsjechen.

Geen Masnada of Alaphilippe

Fausto Masnada is er enigszins verrassend niet bij. De Italiaan sukkelt met zijn zitvlak. De Ronde van Romandië was een test voor hem, maar daar moest Masnada opgeven. Vorig jaar scoorde hij ook geen punten tijdens de Vuelta door tegen de afspraken in mee te gaan in een ontsnapping.

Evenepoel wilde zelf absoluut Van Wilder en Vervaeke erbij. De wereldkampioen had ook om Julian Alaphilippe gevraagd, maar in de winter werd al beslist dat die niet zou meegaan. Het voorjaar en de Tour met start in Bilbao waren te belangrijk voor de Fransman.

Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder aan het werk tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Foto: getty

De organisatie van de Ronde van Italië maakte vorige de voorlopige deelnemerslijst bekend. Daarop kreeg Remco Evenepoel het rugnummer 1.

Evenepoel tankte anderhalve week geleden vertrouwen met een tweede zege op rij in Luik-Bastenaken-Luik. Eerder dit seizoen won hij ook al een rit en het eindklassement in de UAE Tour en twee etappes in de Ronde van Catalonië. Hij kijkt erg uit naar de start van de Giro.

‘In Italië rijden is altijd speciaal’, zei hij in een reactie. ‘Ik hou ervan. Ik hou ook van de fantastische fans en hun passie voor wielrennen. Als wereldkampioen starten maakt het nog extra speciaal. Ik wil mijn mooie regenboogtrui tonen. Het is geen geheim dat ik ga voor een goede eindklassering. Ik kan op een heel sterk team rekenen. We zijn allemaal gemotiveerd en goed voorbereid om het beste van onszelf te geven.’

De Giro d’Italia start op zaterdag 6 mei en eindigt op zondag 28 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome.

