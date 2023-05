Gouverneur Lantmeeters: ‘Schade verhalen op organisatoren raveparty’

Gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters spreekt over schade aan natuur, aan gewassen van landbouwers en eigendom van omwonenden.

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters (N-VA) is tevreden met de aanpak van de illegale raveparty van het voorbije weekend in Brustem (Sint-Truiden). ‘Deze crisis is goed aangepakt. Daar blijf ik bij. Er is kritiek, maar die glijdt van me af’, zegt hij.

Lantmeeters benadrukt dat het verlaten militair domein een zeer bebost gebied is van vierhonderd hectare groot. ‘Het is pro forma omheind, maar de feestvierders zijn langs alle kanten en uit alle windstreken naar daar gekomen met al hun materiaal. Er is geen mogelijkheid om de toegang volledig af te sluiten’, zegt hij.

Volgens hem was het de strategie om het vandalisme en het ongemak bij de buren maximaal te beperken en escalatie te voorkomen. ‘We wilden een snelle vreedzame beëindiging van een illegale rave en dat is zondagavond gelukt. We hebben niks gedoogd en zijn meteen in onderhandeling getreden. We hebben politie het terrein opgestuurd en daarbij is fantastisch werk geleverd’, zegt Lantmeeters. ‘We hadden ook een onderhandelteam op het domein. Er waren agenten in burger aanwezig.

Nu komt het er volgens hem vooral op aan om een herhaling te vermijden. Lantmeeters wil de schade van onder meer bewoners, landbouwers en bedrijven en de kosten voor de inzet van politie en hulpdiensten verhalen op de organisatoren. Het is dus van belang dat politie en parket zicht krijgen op wie dat waren. Het parket liet negen personen arresteren, maar die zijn na ondervraging intussen weer vrijgelaten.

Volgens korpschef Steve Provost van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is anderhalf jaar geleden al eens een vrachtwagen onderschept met materiaal om een rave te laten plaatsvinden op hetzelfde domein. In 2015 vond er effectief een rave plaats in een bunker, waar 500 tot 1.000 personen aanwezig waren, maar dat illegaal feest kon dezelfde nacht gestopt worden.

‘Ze hadden zich ditmaal heimelijk voorbereid en wij waren zeker ook verrast’, geeft Lantmeeters toe. ‘Dit was niet te voorzien, zeker niet dat er minimaal tienduizend personen zouden opdagen. We werden ermee geconfronteerd en moesten het oplossen.’

