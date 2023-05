Veel goud en ‘gerecycleerde’ accessoires: dit draagt koning Charles tijdens zijn kroning

Koning Charles zal tijdens zijn officiële kroning op 6 mei in gouden priesterlijke gewaden pronken. Elke laag is voorzien van goud en glanzende details. Tijdens de ceremonie zal prins William hem bijstaan en hem een plechtig gewaad aantrekken.

Net zoals wijlen koning Elizabeth, zal koning Charles aan het begin van zijn kroning een lange, gouden mantel dragen. De zogenaamde Supertunica is gemaakt van zijdedraad gewikkeld in dunne stukjes verguld goud of zilver en weegt ongeveer 2 kilogram. Het gewaad werd gemaakt voor zijn overgrootvader George V in 1911 en werd tijdens alle daaropvolgende kroningen gedragen.

Boven de Supertunica komt de Imperial Mantle. De gouden mantel weegt zo’n 4 kilogram en is versierd met motieven als keizerlijke adelaars en nationale bloemenemblemen zoals rood-roze rozen. Het imposante kledingstuk sluit zich vooraan met een adelaarsbroche en symboliseert de goddelijke aard van het koningschap.

De kledingstukken hebben een historische betekenis door hun functie tijdens voorafgaande kroningsceremonies. Ze worden traditioneel bewaard in de Tower of Londen en maken deel uit van de kroningsregalia, de officiële kleding van het koningschap.

De ‘Supertunica’ links, de Imperial mantle (rechts) staan tentoongesteld in Buckingham Palace. Foto: getty

‘Duurzame keuze’

Het absolute pronkjuweel van de huldiging is de Sint-Eduardskroon, genoemd naar de Angelsaksische koning Eduard de Belijder. Koning Charles zal deze zaterdag kortstondig opzetten als officieel symbool en bevestiging van zijn kroning. Het indrukwekkend stuk is gemaakt van massief 22 karaats goud, weegt ongeveer 2 kilogram en bevat zo’n 444 juwelen en edelstenen waaronder dure saffieren en robijnen. De band onderaan is gemaakt van een witte hermelijn, een klein zoogdier waarvan de vacht lange tijd een statussymbool was onder de aristocratie. Bovenaan fonkelt een kruis met kralen en een (wereld)bol die de wereld van het koningschap symboliseert. De kroon is 360 jaar oud en werd het laatst gedragen tijdens de kroning van koningin Elizabeth in 1953.

Opvallend, koning Charles kiest voor duurzaamheid. Hoewel de gouden gewaden traditioneel bij opeenvolgende kroningen gebruikt worden, worden de zwaardriem en kroningshandschoenen wel telkens vernieuwd. Om het evenement duurzamer te maken, heeft de koning ervoor gekozen om de riem en handschoen van zijn grootvader George VI te hergebruiken. De kroningshandschoen wordt aan de rechterhand van de koning gedragen, terwijl hij de scepter met kruis vasthoudt. Hij is gemaakt van wit leer en bevat op de rug een geborduurd nationaal embleem. Tijdens de huldiging zal de zwaardriem rond het middel van de koning geplaatst worden. De riem heeft een gouden clip die gebruikt wordt om het offerzwaard vast te maken: dat symboliseert dat de vorst kan beslissen tussen goed en kwaad.

Verloop voor en na de huldiging

Bij aankomst in Westminster Abbey zal koning Charles een paars-rood staatsgewaad van George VI dragen. Voor de inhuldiging verandert hij naar een wit gewaad zonder mouwen en smalle geborduurde band van goudzijde, ook wel de Kroningsstola genoemd. Aan het einde van de dienst zal de koning in de paarse mantel van George VI de abdij verlaten.

