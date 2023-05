Acteurs en regisseurs mogen niet langer online campagne voeren om een Oscarnominatie in de wacht te slepen

Een agressieve campagne op sociale media leverde Andrea Riseborough een onverwachte Oscarnominatie op. De Academy Award scherpt nu de regels aan.

Consternatie bij de Oscarnominaties voor de beste actrice. Andrea Riseborough haalde een nominatie binnen voor haar rol in de piepkleine film To Leslie. Daarin speelt ze een alleenstaande moeder die gaat drinken nadat ze de lotto gewonnen heeft. De bioscooprelease bracht amper 28.000 dollar op. Dat leek dus einde verhaal voor de film.

Maar dat was dan buiten de debuterende filmregisseur Michael Morris gerekend. Samen met zijn vrouw, actrice Mary McCormack, voerde hij een uitgekiende campagne. Verschillende bekende acteurs schaarden zich achter de film, en daarbij hadden ze het telkens over ‘een kleine film met een groot hart’. Na onderzoek mocht Riseborough haar nominatie houden. Een Oscar haalde ze evenwel niet binnen.

Om herhaling te voorkomen, scherpt de Academy of Motion Picture Arts and Sciences nu de regels aan. Campagnes op sociale media met influencers worden aan banden gelegd. Het is voor leden niet langer toegelaten om sociale media te gebruiken om ‘leden aan te moedigen of af te raden om voor een film of prestatie te stemmen’, staat in de nieuwe regels.

Geen feestjes meer

Ook de regels voor feestjes worden strenger. In februari organiseerde producer Jerry Bruckheimer een feestje waarop verschillende leden met stemrecht aanwezig waren. Dat mag niet langer als daar ook een film gepromoot wordt.

‘De nieuwe regels moeten helderheid en eerlijkheid scheppen over hoe films en betrokken personen gepromoot mogen worden’, aldus de Academy.

