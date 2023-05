Hollywoodscenaristen staken voor het eerst in vijftien jaar voor hogere vergoedingen en bescherming tegen AI

De pijlsnelle opkomst van de streamingplatformen vreet aan de inkomsten van scenarioschrijvers. Omdat ze geen groter deel van de koek krijgen, gaan ze vanaf vandaag in staking.

Trouwe kijkers van laatavondtalkshows zoals Saturday night live of The late show with Stephen Colbert zullen het weldra merken. De Amerikaanse scenaristen hebben het werk neergelegd en dus wordt het lastig om nog nieuwe shows te maken. De kans is groot dat die tijdelijk ingeruild worden voor buitenlandse shows of reality-tv.

Aan de staking doen circa 11.500 scenaristen mee die aangesloten zijn bij de Writers Guild of America. Hun driejarige collectieve arbeidsovereenkomst liep afgelopen nacht af en de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen.

Zo komt een einde aan een vredestijd van vijftien jaar. De laatste grote staking dateert van 2007, toen scenaristen voor honderd dagen het werk neerlegden. De onvrede bij scenaristen is groot: 98 procent schaart zich achter de staking.

Anders gaan werken

De discussie gaat vooral over de verloning van de scenaristen. Die staat sinds de opkomst van streamingplatformen zoals Netflix, Amazon en Apple sterk onder druk. Volgens de vakbonden werkt vandaag de helft van de schrijvers voor tv-series aan het minimumloon. Tien jaar geleden was dat een derde.

De streamingplatformen hebben de werkomstandigheden voor scenaristen sterk veranderd. Toen de televisiezenders nog heersten, waren er doorgaans een twintigtal afleveringen per seizoen. Bij de platformen zijn dat er tussen de zes en de twaalf.

Scenaristen zijn ook minder intens betrokken bij de hele productie. Bij de televisiezenders werd eerst een pilootaflevering gemaakt, en werkten de scenaristen vervolgens verder terwijl de rest van de productie al liep. Nu wordt het scenario vaak op voorhand volledig afgewerkt.

Streaming vreet ook aan de inkomsten van scenaristen. Vaak verdienden zij nog een extraatje als de serie internationaal verkocht werd of op dvd verspreid werd. Streamingplatformen zenden meteen wereldwijd uit, en dus vervallen die inkomsten.

‘Genereuze loonsverhogingen’

De bedrijven in Hollywood, waaronder Universal, Paramount en de streamingplatformen, zijn naar eigen zeggen bereid ‘een genereuze loonsverhoging’ toe te staan. Maar ze zijn het niet eens met de vraag van de scenaristen ‘om bij elke productie een bepaalde hoeveelheid scenaristen te voorzien voor een specifieke tijd, of ze nu nodig zijn of niet’.

Bovendien hebben de producenten het zelf lastig. Jarenlang kon het bij streamingplatformen niet op: de enorme investeringen werden gezien als noodzakelijk om meer abonnees te werven. Maar het voorbije jaar keerden beleggers die filosofie de rug toe: studio’s moeten voortaan op de kleintjes letten. Disney kondigde aan dat 7.000 mensen moeten vertrekken, en ook andere bedrijven voeren grootschalige besparingen door.

Ook over de inzet van artificiële intelligentie (AI) wordt getwist. De scenaristen willen garanties dat ze niet vervangen worden door AI. En ze willen ook niet de scenario’s herschrijven die door AI zijn bedacht.

Nog geen gevolgen voor herfstseizoen

Behalve voor de laatavondtalkshows en soaps blijven de gevolgen van de staking voorlopig beperkt. Op het herfstseizoen heeft de staking vooralsnog nog geen grote impact, omdat de series die dan verschijnen al maanden op voorhand bedacht en gemaakt worden. Streamingdiensten zoals Netflix zetten ook steeds meer in op producties van buiten de VS, en hebben zo minder last van de staking.

Hoe langer de staking duurt, hoe meer de gevolgen merkbaar zullen zijn voor de kijker. In het verleden hielden de scenaristen het lang vol. In 2007 duurde de staking honderd dagen, in 1988 153 dagen.

Lees ook