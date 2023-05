Een student kunstonderwijs aan de Seoul National University heeft een banaan opgegeten die met plakband op een muur was geplakt. Hij had honger en besefte naar eigen zeggen niet dat het om een kunstwerk ging.

Donderdag bezocht Noh Hyun-soo een tentoonstelling in het Leeum Museum of Art in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en zag er tussen alle kunstwerken van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan een banaan aan de muur plakken. De student vertelde de museumdirectie dat hij honger had en dat hij daarom de banaan van de muur nam, de schil verwijderde en ze opat. Nadat hij het fruit had opgegeten, plakte de student de schil weer op de muur. De schil werd later door het museum vervangen door een verse banaan.

‘Een modern kunstwerk beschadigen kan ook een beetje als kunst gezien worden’, zei Noh Hyun-soo aan de Koreaanse zender KBS. ‘Is het daar niet vastgeplakt om op te eten?’

‘Geen probleem’

Tijdens de tentoonstelling wordt de banaan naar verluidt sowieso elke twee à drie dagen vervangen. De kunstenaar zelf reageert laconiek. ‘Helemaal geen probleem’, zegt Cattelan aan de BBC.

Het was alleszins niet de eerste keer dat iemand dacht dat het kunstwerk rijp was om geplukt te worden. Performancekunstenaar David Datuna deed in 2019 al eens hetzelfde en noemde zijn act kunst met als titel Hungry artist. Het werk, getiteld ‘Comedian’, werd in december 2019 voor 120.000 dollar verkocht op Art Basel Miami Beach.

Het kunstwerk is ook verwikkeld in een copyrightstrijd . In 2022 beweerde Joe Morford, een kunstenaar uit Glendale, Californië, dat Cattelan zijn eigen kunstwerk uit 2000 met de titel ‘Banana & Orange’ had geplagieerd.

