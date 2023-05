Natuurschade na rave: dode hinde, verstoorde dassenburchten, schade aan voorjaarsflora

Volgens het Agentschap Natuur en Bos hebben de ravers van het voorbije weekend in Brustem schade aangericht aan de lokale fauna en flora.

Ambtenaren van het Agentschap Natuur en Bos hebben maandag, na afloop van de rave, vaststellingen gedaan op het terrein. Een volledige inschatting van de schade heeft dat niet opgeleverd. Volgens woordvoerder Jeroen Denaeghel is het vandaag onmogelijk om de impact op de natuur helemaal in te schatten.

Maar er zijn wel tal van aanwijzingen van schade. Er zijn tientallen brandplekken op beschermde graslanden aangetroffen. Dassenburchten werden verstoord.

Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service bevestigt dat. ‘In één burcht had iemand zelfs zijn gevoeg gedaan. Er lag overal wc-papier’, zegt hij. ‘De brandweer moest maandag zelfs nog branden blussen op het terrein.’ Ook nesten van eikelmuizen, een beschermde diersoort, werden verstoord.

Vandaag wordt het terrein opnieuw geïnspecteerd op mogelijke schade. Maar het monitoren van de gevolgen is hoe dan ook een werk van lange adem. Sommige vogelsoorten keren gemakkelijk terug, voor andere ligt dat minder voor de hand. Het terrein was onder meer de thuishaven van verschillende uilen.

‘De muziek en de massa zal sowieso ook een impact gehad hebben op de broedende vogels’, zegt Denaeghel. ‘De veldleeuwerik, bijvoorbeeld, is een grondbroeder, dus er zullen er ongetwijfeld op hun nest verstoord zijn door de volkstoeloop.’

De invloed op de reeënpopulatie is nog niet bekend. Minstens één hinde liep zich in paniek te pletter tegen de omheining van het domein. Het dier had net jongen gekregen. Het lot van die reetjes is niet bekend.

Woordvoerder Denaeghel spreekt tegen dat de ravers het gebied netjes hebben achtergelaten. ‘Er is bijzonder veel afval achtergelaten’, zegt hij. Volgens Helleputte hebben de ravers alleen aan de podia afval verzameld en achtergelaten, elders is dat niet gebeurd.

Tientallen boetes wegens drugs en wildparkeren De lokale en federale politie trokken dit weekend 45 rijbewijzen in na controles in de buurt van de raveparty in Brustem (Sint-Truiden). Er werden ook 36 pv's opgesteld voor drugs in het verkeer en 49 onmiddellijke minnelijke schikkingen werden uitgeschreven voor drugsbezit. Verder waren er 212 onmiddellijke inningen voor wildparkeren. Er zijn 20 gerechtelijke pv's opgesteld voor drugs. Het aantal arrestaties blijft op 9. Daarbij zitten de vermoedelijke organisatoren van het illegale feest. Voor het parket van Limburg blijft het dus belangrijk om de organisatie in beeld te krijgen zodat bij die personen de schade en kosten verhaald kunnen worden. Mogelijk strafbare feiten, die gepleegd zijn, zijn onder meer het openbreken van militair domein en inbreuken op het milieudecreet. Op het betreden van militair domein staan celstraffen tot 1 jaar en voor inbreuken op het milieudecreet gaan de celstraffen tot 5 jaar.

Foto: Karel Hemerijckx

Lees ook