Britse kranten lyrisch over Brecel: ‘Snooker heeft nieuwe rockster’

Ook over Het Kanaal steken ze hun bewondering niet weg voor Luca Brecel. De 28-jarige Limburger is pas de vierde speler van buiten het Verenigd Koninkrijk die zich tot wereldkampioen snooker weet te kronen. ‘We zijn gek van Luca.’

‘Adembenemende Luca Brecel klopt Selby in Crucible classic’, luidt het in de kop boven het verslag van de World Snooker Tour. ‘Brecels unieke natuurlijke flair en opmerkelijke kalmte waren de cruciale kwaliteiten om de eerste wereldkampioen van het Europese vasteland te worden door snookericoon Mark Selby met 18-15 te verslaan.’

‘Golfer Bobby Jones zei ooit over zijn concurrent Jack Nicklaus: “Hij speelt een spel dat ik niet aankan.” Die woorden doen nu denken aan Brecel. Hij speelt snooker zoals niemand anders. Zelfs de grootste ooit, Ronnie O’Sullivan, gaf dat toe. De Belg vatte deze topwedstrijd aan vol nonchalant zelfvertrouwen en leunde op flamboyant shot-making.’

Shot in the arm

Ook The Guardian spaart de grote woorden niet. ‘Het duurde misschien negen jaar langer dan hij had gepland, maar de grote toekomst die Luca Brecel als kind werd toegeschreven, is eindelijk realiteit geworden. Nog voor hij één voet in The Crucible had gezet op z’n 17de, toen hij de jongste WK-speler ooit werd, werd al voorspeld dat hij als tiener wereldkampioen zou worden. Nu maakte de jongen die op z’n negende begon te snookeren zijn belofte helemaal waar.’

Een breed glimlachende Brecel met zijn vader, zijn vriendin en zijn moeder. Foto: AFP

‘Tot nog toe was Maasmechelens beste exportproduct Arsenal-speler Leandro Trossard, maar heel België heeft er een superster bij. Hij is de jongste wereldkampioen sinds Shaun Murphy in 2005 door een thriller te overleven in Sheffield. De comeback van grootmeester Selby leek een feit, maar Brecel bleef kalm en speelde zich met entertaining snooker naar de wereldtitel. Hij heeft de hele sport een injectie gegeven. Snooker heeft niet alleen een nieuwe wereldkampioen, maar ook een nieuwe rockster.’

Kwajongens

‘Ronnie O’Sullivan-beul Luca Brecel wint het WK na dramatische finale’, kopt The Sun. ‘Brecel kroonde zich tot wereldkampioen na een van de meest ongewone voorbereidingen ooit, dankzij zijn mantra: “Fail to prepare, prepare to succeed” (falen om voor te bereiden, voorbereiden om te slagen). De nonchalante Belg vertrouwde op zijn natuurlijk aangeboren talent en “swagger” om zich door de moeilijke momenten te sleuren. Zelfs toen Mark Selby hem wilde pijnigen, had hij de discipline en de kalmte om dat alles van zich af te schudden.’

The moment it all sunk in for Luca Brecel 🥺



This is what it feels like to be World Champion ❤️ @WeAreWST | #WorldSnookerChampionship pic.twitter.com/Vry0whTQSA — Eurosport (@eurosport) May 1, 2023

The Times is ‘gek van Luca’. ‘Hij is de eerste Belgische wereldkampioen, de eerste van het Europese vasteland, maar zijn flamboyante, aanvallende snooker behoort aan iedereen. Er zijn slechts vier wereldkampioenen van buiten het Verenigd Koninkrijk. Op zijn 28 jaar is Brecel de eerste wereldkampioen die geboren werd nadat de befaamde ‘class of 92’ – John Higgins, Ronnie O’Sullivan en Mark Williams – prof werd.’

Volgens The Daily Mail is de wereldtitel van Brecel een terugkeer naar de hoogtijdagen van de kwajongens. ‘Maar de “party boy” is nu wel een “history boy”. Wat de overwinning zo belangrijk maakt voor het snooker, is niet zijn leeftijd of nationaliteit, maar zijn stijl. Brecel is een geweldige entertainer.’

Ongeremd

‘Brecel wordt volwassen op het grootste podium’, titelt de BBC. ‘Dit was een wedstrijd die beschouwd werd als de grootste test ooit voor zijn mentale sterkte, maar ook voor zijn onbetwistbare kunnen. Weinigen waren evenwel voorbereid op zijn fantastische start in de finale. Wat wel meteen duidelijk was: Brecels roekeloze stijl heeft hem geliefd gemaakt bij fans over de hele wereld.’

‘Wat een verfrissing doorheen het hele toernooi’, stelde ex-wereldkampioen John Parrott op de Britse staatszender. ‘Zo leuk om naar te kijken. Hij gaat voor ballen en daarbij maakt het hem niks uit of hij mist. Maar hij pot er meer dan hij er mist.’ En, vulde zevenvoudig wereldkampioen Steve Davis aan: ‘Het is geweldig om te zien hoe iemand ongeremd snooker kan spelen, maar toch een balans vindt.’

Lees ook