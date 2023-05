Canadese folkzanger Gordon Lightfoot overleden

De Canadese singer-songwriter Gordon Lightfoot, bekend van hits als ‘If You Could Read My Mind’ en ‘The Wreck of the Edmund Fitzgerald’, is overleden. Hij werd 84 jaar.

De in Ontario geboren Canadees was ook componist, tekstschrijver en dichter. Lightfoot is een icoon in Canada, die internationaal bekend werd om zijn poëtische teksten en soulvolle melodieën. Zijn liedjes zijn door vele artiesten opgenomen, onder wie Elvis Presley, Neil Young, Bob Dylan en Barbra Streisand.

‘We hebben een van onze grootste singer-songwriters verloren. Gordon Lightfoot legde de ziel van dit land vast in zijn muziek - hij hielp het muzikale landschap van Canada vormgeven’, reageerde de Canadese premier Justin Trudeau op Twitter.

In 2002 lag Lightfoot enkele maanden in coma na een maagbloeding. Hij herstelde en trad tot enkele weken geleden nog op. Zijn laatste concerten werden om gezondheidsredenen geannuleerd.

Gordon Lightfoot overleed in een ziekenhuis in Toronto. Zijn doodsoorzaak is nog onbekend.