Zware ochtendspits door dodelijk ongeval op E40 in Ternat, al meer dan tien kilometer file

Op de #E40 is in alle vroegte een ernstige aanrijding gebeurd in Ternat. Richting Gent is er daar voorlopig slechts doorgang over de pechstrook. Dat geeft al stevige file van voor Groot-Bijgaarden. Richting Brussel staat er een kijkfile. De hinder zou nog een tijd kunnen duren. pic.twitter.com/huLHgdKsQK