Brecel wereldkampioen snooker en steeds meer schoolfacturen blijven onbetaald

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1 Forse stijging onbetaalde schoolfacturen legt armoede bloot

Het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen is in het gemeenschapsonderwijs vorig jaar opgelopen tot 11 miljoen euro, een forse stijging. ‘Bij een gezin dat de factuur niet betaalt, is er een zwaar onderliggend probleem. Meestal is dat armoede.’ Lees meer>

2 Luca Brecel wereldkampioen snooker

Onze landgenoot Luca Brecel heeft het wereldkampioenschap snooker in Sheffield gewonnen. In de finale versloeg Brecel viervoudig wereldkampioen Mark Selby met 18-15. Hij is de eerste speler van het Europese vasteland die zich wereldkampioen snooker mag noemen. Op de erelijst volgt hij zevenvoudig recordwereldkampioen Ronnie O’Sullivan op. Door zijn wereldtitel mag Luca Brecel 500.000 pond (565.000 euro) op zijn bankrekening bijschrijven. Lees meer >

3 ‘Deze week zijn 150 migranten met mijn bootjes verdronken’

In Tunesië ontstaat een nieuwe migratieroute voor Sub-Sahara-Afrikanen. Die is goedkoper én dodelijker. De Standaard sprak met de smokkelaars die erachter zitten. ‘Ze leggen hun lot in Gods handen.’ Lees meer>

4 VS: ‘20.000 Russen omgekomen sinds december’

Sinds december zijn in Oekraïne naar schatting van de Amerikaanse inlichtingendiensten 20.000 Russische soldaten om het leven gekomen, en raakten er nog eens 80.000 gewond. Dat zegt John Kirby, woordvoerder van het Witte Huis. De helft van de omgekomen strijdkrachten zou deel uitmaken van het huurlingenleger van de Wagner-militie, en zouden vooral vrijgelaten gedetineerden zijn, die bij het front in Bachmoet werden ingezet. Lees meer >

5 Canadese folkzanger Gordon Lightfoot overleden

Singer-songwriter Gordon Lightfoot, bekend van hits als ‘If you could read my mind’ en ‘The wreck of the Edmund Fitzgerald’, is overleden. Hij werd 84 jaar. De in Ontario geboren Canadees was ook componist, tekstschrijver en dichter. Lightfoot is een icoon in Canada, die internationaal bekend werd om zijn poëtische teksten en soulvolle melodieën. Lees meer >