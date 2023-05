1 Shalom allemaal!

Play4 21.00-22.05 uu

Met veel geduld en doorzettingsvermogen won journalist Diederik Van den Abeele het vertrouwen van verschillende Joodse families in Antwerpen. Een zelden ­geziene inkijk in een gesloten gemeenschap.

2 Waarom wachten

Canvas 21.20-22.05 uur

Karine Claassen nodigt zes BV’s en ouders uit om uit te spreken wat vaak niet gezegd wordt. Vanavond neemt zanger Daan zijn moeder Monique mee op wandel om het onder meer te hebben over de scheiding van zijn ouders.

3 Ali

VTM 4 20.35-23.20 uur

De eerste Lord of the rings veegde aan de kassa de vloer aan met deze biopic over bokser Mohammed Ali. ­Regisseur Michael Mann kwam nochtans beslagen in de ring. Will Smith hield er wel een stevige rechtse aan over.

4 Love and death

Te bekijken op Streamz

Elizabeth Olson speelt een moordzuchtige huis­moeder in dit truecrimedrama. David E. Kelley (Big little lies, The undoing) zet zijn fascinatie met geweld in de brave blanke midden- en bovenklasse door, al is dit niet zijn sterkste reeks.