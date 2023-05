Gitarist Tim Bachman van BTO overleden

Gitarist Tim Bachman, een van de oprichters van de Canadese rockband Bachman-Turner Overdrive (BTO), is op 71-jarige leeftijd over­leden aan de gevolgen van ­kanker. ‘You ain’t seen nothing yet’ was de grootste hit van de band, die in de jaren 70 werd opgericht door de broers Tim, Randy en Robbie Bachman en bassist Fred Turner.

Al na het tweede album, in 1973, werd Tim Bachman vervangen door Blair Thornton. Maar in 1984, toen de groep al tot BTO omgedoopt was, keerde hij weer terug. (gvds)