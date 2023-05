Kunstenaarsduo Denicolai & Provoost in 2024 naar Biënnale Venetië

Het kunstenaarsduo Denicolai & Provoost is door de Fédération Wallonie-Bruxelles geselecteerd voor de Biënnale van Venetië in 2024. Voor hun project Petticoat government schakelen ze carnavalsreuzen in uit Nederland en Catalonië. Simona Denicolai en Ivo Provoost vormen al ruim twintig jaar een duo. Ze kiezen voor speelse en poëtische interventies, vaak vanuit de publieke ruimte vertaald naar het ­museum. Bij ons waren ze ­onder meer al te gast bij BPS 22 (2005), het MAC’s (2008), Wiels en het Smak. (gvds)