Het bedrag aan onbetaalde schoolfacturen is in het gemeenschapsonderwijs vorig jaar opgelopen tot 11 miljoen euro, een forse stijging. ‘Bij een gezin dat de factuur niet betaalt, is er een zwaar onderliggend probleem. Meestal is dat armoede.’

Armoede heeft vele gezichten in het onderwijs: van versleten schoenen over een dun jasje in de winter tot lege brooddozen, het overslaan van de schoolreis en het niét kiezen voor een bepaalde richting ...