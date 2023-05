Foto: sopa Images/LightRocket via Gett

In Tunesië ontstaat een nieuwe migratieroute voor Sub-Sahara-Afrikanen. Die is goedkoper én dodelijker. De Standaard sprak met de smokkelaars die erachter zitten. ‘Ze leggen hun lot in Gods handen.’

Op 24 april trof het ngo-schip Astra een zinkend bootje vlak voor de kust van Lampedusa. De zevenenveertig migranten aan boord lagen al in het zoute water. Het bootje was gemaakt van ijzer. ‘Zodra we ...