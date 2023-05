Terwijl een staakt-het-vuren amper wordt nageleefd, blijven duizenden Soedanezen naar Egypte vluchten. Aan de grensovergang moeten ze dagenlang wachten, waardoor velen ondervoed en uitgedroogd Egypte bereiken.

Hoewel het staakt-het-vuren in Soedan officieel verlengd is, ­gaan de gevechten tussen het ­regerings­leger en de milities van de Rapid Support Forces in de hoofdstad Khartoem onverminderd verder. De ...