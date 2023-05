Twee mensen in levensgevaar nadat twee koetsen botsen op jaagpad

Foto: if

Bij een botsing tussen twee koetsen zijn maandagnamiddag twee zwaargewonden gevallen. Volgens het parket zijn ze in levensgevaar. Twee paarden belandden in het naastgelegen kanaal, één dier overleefde de botsing niet.

Het ongeval gebeurde in Vaart Noord in Aalter langs het kanaal Gent-Brugge. Volgens passanten zouden de paarden van een van de paardenspannen plots zijn opgeschrikt en op hol geslagen. Daardoor botste die koets met de vooroprijdende koets.

Die paardenkoets met drie opzittenden kantelde van het jaagpad bijna tien meter lager tot aan de rand van het water. De twee paarden die de koets trokken vielen in het water. Eén van de paarden kon zich al zwemmend en met hulp van de brandweer redden. Het andere paard overleefde de klap niet.

Twee mensen in levensgevaar

Intussen ontfermden de hulpdiensten en passanten zich samen met de twee andere opzittenden, die lichtgewond raakten, over de vrouwelijke paardenmenner. Die bleef zwaargewond liggen naast de totaal verhakkelde koets. Ze werd ter plaatse gereanimeerd en is nog in levensgevaar.

Ook een tweede persoon is in levensgevaar, zo meldt het parket van Oost-Vlaanderen maandagavond.

Zo eindigde de traditionele paardenkoetstocht die elk jaar wordt georganiseerd door een manege uit Zomergem op een tragische manier.