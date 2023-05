Straatvechter Perez neemt de handschoen op tegen Verstappen

Met zijn tweede ­overwinning van het seizoen zet de Mexicaan Sergio Pérez een ­uitroepteken achter zijn titel­ambities. Wereldkampioen Max Verstappen onderschat zijn ploegmaat maar beter niet.

‘Natuurlijk kan ik wereldkampioen worden.’ De woorden van Sergio Pérez na zijn eerste seizoens­zege in Saoedi-Arabië werden overal, behalve in zijn thuisland, op hoongelach onthaald. Over een heel seizoen kan geen enkele teammaat van Max Verstappen toch de wereldkampioen achter zich houden? Daarvoor is de positie van de Nederlander binnen het team te sterk.

Maar zo heeft Pérez het niet begrepen. Het lijkt wel of de weigering van Verstappen om zijn teamgenoot in 2022 aan de titel van vicewereldkampioen te helpen de Mexicaan extra gemotiveerd heeft. In Bakoe zette hij een nagenoeg perfect weekend neer: zege in de sprintrace en de GP-overwinning. Zijn achterstand op Verstappen in de WK-tussenstand herleidde hij zo van 15 naar 6 punten.

In bovenste schuif

Wie beweert dat Pérez enkel dankzij een voor hem gelukkige tussenkomst van de safetycar in Bakoe wist te winnen, die dwaalt. Net voor de bandenwissels was hij namelijk al in het spoor van Verstappen geraakt en de kans is groot dat hij de Nederlander ook zonder die neutralisatie had weten te passeren. Nu keek Verstappen – die net voor de safetycar van banden had gewisseld, wat hem relatief meer tijd kostte – na de pitstops tegen een achterstand van net iets meer dan een seconde aan. Maar hoe hard Verstappen in de resterende 38 ronden ook probeerde, nooit kreeg hij het verschil onder de seconde, laat staan dat hij een aanval op de leiderspositie van Pérez kon inzetten. Veel spektakel kregen de toeschouwers en tv-kijkers dan ook niet te zien. De Mexicaan weerstond aan de druk van de wereldkampioen en als hij dat dit seizoen zo kan houden, dan is die gooi naar de wereldtitel niet onmogelijk. Al blijkt uit de woorden van Red Bull-teambaas Horner – ‘Pérez won met een gelukje’ – dat Verstappen bij hem nog altijd in de bovenste schuif ligt.

1. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) in 1u32:42.436; 2. Max Verstappen (Ned/Red Bull) op 2.137; 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 21.217; 4. Fernando Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) 22.024; 5. Carlos Sainz Jr (Spa/Ferrari) 45.491;

WK-stand: 1. Max Verstappen (Ned) 93 punten; 2. Sergio Pérez (Mex) 87; 3. Fernando Alonso (Spa) 60; 4. Lewis Hamilton (GBr) 48; 5. Carlos Sainz Jr (Spa) 34;

Constructeurs: 1. Red Bull 180 punten; 2. Aston Martin-Mercedes 87; 3. Mercedes 76; 4. Ferrari 62; 5. McLaren-Mercedes 14;