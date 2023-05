Televisiezender Eén krijgt nieuwe naam: VRT 1

De televisiezender Eén zal voortaan VRT 1 heten en krijgt ook een nieuw logo. Met nieuwe spots en stemmen wordt dat deze week aangekondigd. De andere zenders van de publieke omroep, Canvas en Ketnet, behouden hun naam.

Ceo Frederik Delaplace had eerder al aangekondigd dat hij het moedermerk VRT meer in de markt wil zetten. ‘Dankzij de naamsverandering wordt VRT 1 rechtstreeks aan VRT Max ver­bonden en is het voor de kijkers nog duidelijker dat ze alle programma’s van VRT 1 ook daar kunnen vinden’, klinkt het.

De nieuwe, kleurrijke omgeving rond VRT 1 moet duidelijk maken dat de zender programma’s en verhalen brengt die ‘garant staan voor kwaliteit zonder compromissen’.

Domeinnamen

Of er op termijn nieuwe kanalen aankomen, is voorlopig niet duidelijk. Onlangs liet de openbare omroep al de domeinnamen ‘VRT 1’ tot en met ‘VRT 10’ registreren. Bij navraag werd dat nog geklasseerd als ‘standaardprocedure om de merknaam te beschermen’. Nu blijkt er toch iets meer aan de hand, al valt te horen dat de VRT haar overige bestaande merk­namen niet wil veranderen.