Milieuactivisten bekladden Fondation Louis Vuitton met verf

Foto: Hans Lucas via AFP

Activisten van de milieubeweging Extinction Rebellion hebben maandag de gevel van de Fondation Louis Vuitton, een privémuseum in ­Parijs, besmeurd met verf.

Op sociale media zijn beelden van de actie te zien. Een groep van zo’n 30 activisten bekladt de gevel van het museumgebouw van de Amerikaanse architect Frank Gehry met roze, blauwe en oranje verf. Ze schakelen daarvoor brandblussers en ballonnetjes in.

De Fondation Louis Vuitton put uit de kunstcollectie van LVMH-topman Bernard Arnault. Momenteel loopt er de tentoonstelling Basquiat x Warhol à quatre mains.

Met de actie wil Extinction Rebellion de aandacht vestigen op de fiscale strategie van het Franse luxeconglomeraat LVMH, de eigenaar van merken als Louis Vuitton, Dior en Moët & Chandon. ‘In een sociale context waarin Fransen maaltijden moeten schrappen door de inflatie, is de financiële gezondheid van grote groepen on­fatsoenlijk,’ zegt een woordvoerder van het actiecomité. De milieubeweging betuigde ook zijn steun aan de vakbonden die gisteren massaal op straat kwamen in ­Parijs. Een ander collectief, Last Renovation, bekladde op de Place Vendôme het ministerie van Justitie met verf.