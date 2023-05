Na een weekje dromen van de titel werd Club Brugge tegen Genk met de neus op de feiten gedrukt: meer dan een ticket voor de Conference League valt er waarschijnlijk niet te rapen.

Net als in de eerste match onder Scott Parker kwam Club Brugge in Genk verdiend op voorsprong via Hans Vanaken. Voor de Limburger zijn vijftiende goal al tegen de Limburgers. Maar net als toen verloor ...