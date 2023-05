Voor de tweede keer binnen enkele dagen werd Oekraïne bestookt met Russische raketten.

Maandag rond drie uur ’s morgens klonken de eerste explosies in Kiev. Volgens de Oekraïense militaire leiding konden vijftien van de achttien afgeschoten Russische raketten worden onderschept. Uiteindelijk waren negen Tu-95-gevechtsvliegtuigen en twee Tu-160’s betrokken bij de aanval, aldus de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten Valeri Zaloezjny.

Bewoners tonen ravage na Russische raketinslag: ‘Ik werd omvergeblazen door de explosie’

Na bijna twee maanden van relatieve rust was het de tweede keer in een paar dagen dat de Oekraïense hoofdstad doelwit werd van een massale Russische aanval. Waar afgelopen winter het platleggen van de energievoorziening het hoofddoel van de aanvallen was, lijkt Rusland een nieuwe strategie te hebben gekozen: militaire doelwitten uitschakelen, zoals munitie- en wapenopslag, en zo het aanstaande Oekraïense offensief hinderen.

Depot in Charkiv

De Russische communicatie over de aanvallen lijkt die ­theorie te ondersteunen: ­‘Vannacht lanceerden de ­Russische strijdkrachten een raketaanval met uiterst nauwkeurige langeafstandswapens vanuit de lucht en vanaf zee, gericht ­tegen de militair-industriële ­faciliteiten van Oekraïne’, schreef het Russische ­ministerie van Defensie maandagochtend in een verklaring. ‘Het doel is bereikt. Alle aan­gewezen objecten werden ­geraakt. Het werk van ondernemingen die munitie, wapens en militaire uitrusting maken voor Oekraïense troepen is ­verstoord.’

Het ministerie claimt onder meer met succes aanvallen te hebben ­uitgevoerd op een ­Oekraïens munitiedepot in de buurt van de stad Charkiv.