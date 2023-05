Bewijslast voor aanvechten van C-attest komt bij ouders

De bewijslast om een beslissing over een B-attest of een C-attest aan te vechten komt volledig bij de leerlingen en de ouders te liggen. Dat is het gevolg van een decreetswijziging.

De klassenraad moet niet langer bewijzen dat een B- of C-attest terecht is, leerlingen of ouders moeten bewijzen dat de beslissing onterecht is. Komt er toch een juridisch geschil, dan zal de overheid de kosten dragen in plaats van de scholen. Daarvoor wordt een juridisch fonds opgericht, dat ook kan worden ingezet als bijvoorbeeld een leerkracht slachtoffer werd van geweld of pesterijen.

Jaarlijks trekken gemiddeld tien tot twintig leerlingen naar de Raad van State tegen een B- of C-attest. Daardoor voelen veel scholen zich genoodzaakt om elke beslissing uitvoerig te verantwoorden, stelt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts. Dat is deel van de planlast, waar de leerkrachten al langer over klagen.

De decreetswijziging voert een vermoeden van deskundigheid in voor de leerkracht, zoals dat nu al bestaat voor onder meer agenten en treinconducteurs.

‘Ik wil dat we tonen aan leerkrachten dat we hen waarderen’, stelt Weyts. ‘Het is dan ook logisch dat we aan hun kant staan. En dat we hen verdedigen als hun oordeel, of zijzelf, worden aangevallen.’