Dat president Emmanuel Macron zijn pensioen­hervorming heeft doorgevoerd, betekent niet dat de woede erover is gaan liggen. In het Noord-Franse Fourmies wordt die colère op 1 mei duidelijk. Meer dan de socialisten plukt Marine Le Pen daar de vruchten van.

In Fourmies is het op 1 mei traditioneel verzamelen geblazen op de Place Georges Coppeaux. In een hoekje staat een monument met negen namen erop. De zussen Annie, Daniele en Chantal Proix staan ernaar ...