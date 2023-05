Luca Brecel staat op drie frames van een eerste wereldtitel. Wie is de 28-jarige Limburger, die al meer dan een decennium de belofte van een groots kampioen in zich draagt? ‘Het draait voor mij niet om de trofeeën.’

‘Natuurlijk word ik nog wereldkampioen. Zo vaak mogelijk.’ Luca Brecel (28) zei het in augustus 2019, in een interview met DS Weekblad. Ruim drieëneenhalf jaar later staat de Limburger uit Maasmechelen ...