Na de illegale rave, de legale kater: welke straf krijgen ravers?

Nu het militair domein van Brustem is ontruimd, keert de rust terug in de gemeente. Politie en parket zijn een zoektocht gestart naar de organisatoren en naar wat hen ten laste kan worden gelegd.

De politiediensten hebben zich terughoudend opgesteld tijdens de illegale raveparty. ‘Het laatste wat je wil, is dat dit escaleert’, liet burgemeester van Sint-Truiden ­Ingrid Kempeneers (CD&V) optekenen. Maar nadat zondagavond muziek en Bengaals vuur waren gedoofd, beten de ordediensten terug: op de uitvalswegen werden in totaal zeven personen onderschept die onderweg waren met een stroomgroep, een ­geluidsinstallatie en lachgas in hun aanhang- of bestelwagen. ­Alle materiaal is in beslag genomen.

Ook op het terrein zelf werden personen gearresteerd na de ­rave, allen met de Nederlandse nationaliteit. Vermoedelijk zitten er betrokkenen van de organisatie tussen, liet het parket van ­Limburg maandag weten.

Drugs en sluikwerk

Daarnaast werden twintig processen-verbaal opgesteld voor het gebruik van drugs in het verkeer en zestien pv’s wegens drugsdelicten. 27 rijbewijzen werden ingetrokken. Het onderzoek spitst zich ook toe op wat de organisatoren ten laste gelegd kan worden. Zo zouden er elementen gevonden zijn die wijzen op inkomsten, op drugsverkoop, en op sluikwerk, want ‘een evenement van die omvang organiseren kan normaal niet zonder de voorgeschreven regels te volgen’, aldus het parket. Bovendien moeten de organisatoren over een vergunning en een ondernemingsnummer beschikken.

Het onderzoek moet uitmaken wie wat ten laste kan worden gelegd, maar de straffen kunnen hoog oplopen, onder meer voor drugsbezit, drugshandel en het betreden van een militair ­domein zonder toestemming. Dit kan gaan boetes, de inbeslagname van materiaal tot zelfs ­arrestatie.

