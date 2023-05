Nele Van den Broeck rekent af met de misogyne jaren 90

Een halfuur in de auto en ik ben nu al slechtgezind. Nog zes uur te gaan. Ik dacht dat het me zou lukken om onderweg te werken, dat ik een klein bureautje zou maken van de passagierszetel, maar ik heb mezelf maar iets wijsgemaakt. Elke poging om naar een scherm of een bladzijde te kijken resulteert in een draai van mijn maag en de aandrang van kots. Ik leg mij er beter bij neer, dit wordt een verloren dag. Uit het raam staren en naar de radio luisteren. Je zou het ook vakantie kunnen noemen.

Nele Van den Broeck Muzikant en theatermaker

Al even geleden staken we de Franse grens over, maar de VRT heeft hier nog ontvangst. Ik hoor ...