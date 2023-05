De tijd dat socialisten 1 mei voor zich alleen hadden, is definitief voorbij. Zowat elke partij blies afgelopen weekend verzamelen. De toespraken leggen de grote tegenstellingen binnen de federale regering genadeloos bloot.

Het is tekenend dat PS-voorzitter Paul Magnette het niet meer heeft over de verkiezingen van 2024, maar wel over ‘la grande bagarre’. En zoals de kaarten nu liggen zal dat vooral een gevecht met de liberalen ...