In het westen van Rusland is een goederentrein ontspoord, zestig kilometer van de Oekraïense grens af. Mogelijk gaat het om een sabotage.

In Brjansk, een regio in het westen van Rusland, is maandag een goederentrein ontspoord. Volgens de Russische autoriteiten was er sprake van een explosie. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Het incident deed zich voor in de buurt van het stadje Oenetsja. Het treinverkeer op de betrokken lijn is stilgelegd, zegt gouverneur Alexander Bogomas op zijn Telegram-kanaal.

‘Een niet-geïdentificeerd springtuig ging af, waardoor de locomotief van een goederentrein ontspoorde’, aldus Bogomas. Op sociale media circuleren filmpjes waaruit blijkt dat er brand uitbrak in de trein. De Russische spoorwegen bevestigen in een bericht op Telegram de brand en hebben het over ‘ongeoorloofde inmenging op het spoor’.

Volgens Russische media vervoerde de trein olie en hout. Van de zestig wagons zijn er zowat tien omgekanteld.

Nog meer incidenten

Afgelopen weekend brak brand uit in een brandstoftank op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 illegaal annexeerde. De plaatselijke gouverneur sprak toen van een Oekraïense droneaanval.

Ook de gouverneur van de regio rond Sint-Petersburg meldde dat een hoogspanningslijn ’s nachts opgeblazen werd. Bij een tweede lijn werden explosieven aangetroffen.

Het is niet duidelijk of Oekraïne ook achter het treinongeval zit. Volgens waarnemers zou Kiev de Russische aanvoer van munitie en brandstof willen verstoren als voorbode van een tegenoffensief, waarvan de start in de loop van de komende dagen wordt verwacht. Rusland vuurt vanuit Brjansk raketten af en lanceert er drones.

Oekraïense topfunctionarissen stellen dat ze het recht hebben om aanvallen in Rusland uit te voeren. Maar ze beloven dat ze daarvoor geen wapens gebruiken die door het Westerse bondgenoten geleverd zijn.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is het aantal incidenten op het Russische spoor gevoelig gestegen. Sinds vorige herfst hebben de Russische autoriteiten al minstens 66 Russen opgepakt. Zij worden verdacht van sabotage op het spoor.

