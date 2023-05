Brecel staat op drie frames van zege in finale WK snooker

Onze landgenoot Luca Brecel heeft nog drie frames nodig in de finale van het wereldkampioenschap snooker in Sheffield. Tegen de Brit Mark Selby won Brecel zes van de acht frames deze namiddag en breidde zijn voorsprong uit naar 15-10. Wie vanavond om 20 uur als eerste achttien frames behaalt mag zich een jaar lang wereldkampioen snooker noemen.

Na een goede nachtrust en een portie extra zelfvertrouwen – Selby verkleinde zijn achterstand gisteravond naar één frame en potte ondertussen een 147-break weg – verwachtte iedereen in The Crucible in Sheffield een wervelende Mark Selby in de derde sessie van de finale van het wereldkampioenschap snooker. Alleen gebeurde dat niet.

Brecel won het eerste frame van de middag met zijn eerste century – minstens honderd punten in één beurt – van de match - 10-8. De 11-8 volgde al enkele minuten later. Daarna scoorde Brecel zijn tweede 100-break - 12-8. En ook in het vierde frame bleef The Belgian Bullet aan zet: met 141 scoorde hij zijn hoogste break van het toernooi.

Na de korte pauze volgden twee spannendere frames, met kansen langs beide kanten, maar de twee frames werden telkens door de Britse nummer twee van de wereld gewonnen - 13-10.

Brecel vol zelfvertrouwen

Toch haalde dit Brecel niet uit zijn ritme. Vol zelfvertrouwen scoorde hij zijn vierde century van de middag en breidde zijn voorsprong opnieuw uit tot vier frames - 14-10.

In het laatste frame van de middag nam Selby een voorsprong van 40 punten. Maar met enkele sublieme ballen en prachtig positiespel knokte Brecel zich naar een voorsprong van vijf frames.

Om 20 uur staat de laatste sessie van de finale op het programma. Wie als eerst achttien frames wint, is wereldkampioen en mag 500.000 pond op zijn bankrekening bijschrijven. Als Luca Brecel slaagt in dit huzarenstukje stijgt hij ook naar plaats twee op de wereldranglijst, na Ronnie O’Sullivan.

