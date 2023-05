Drie gefaalde banken in twee maanden tijd. Ook First Republic gaat ten onder

Nadat regulators de noodlijdende Amerikaanse bank First Republic hadden overgenomen, wordt haar activa verkocht aan JP Morgan Chase. Zo komt na Silicon Valley Bank en Signature Bank opnieuw een middelgrote Amerikaanse bank ten val.

Met First Republic Bank is de derde Amerikaanse bank in minder dan twee maanden tijd ten onder gegaan. Amerikaanse regulatoren hebben de bank uit San Francisco in beslag genomen, en ze zullen het leeuwendeel van haar activa – onder meer 173 miljard dollar aan leningen, 30 miljard dollar aan effecten en 92 miljard aan spaartegoeden – verkopen aan JP Morgan Chase, de grootste bank van het land. Dat werd maandagochtend, na een weekend van intensieve onderhandelingen, bekendgemaakt door de Californische toezichthouder DFPI.

De bank, die in 1985 werd opgericht door Jim Herbert en gespecialiseerd was in privaat bankieren voor welstellende klanten. Ze leende aan dunne marges massaal geld uit aan rijke klanten, in de hoop dat die daarna hun spaarcenten bij de bank zouden onderbrengen. Zo zou niemand minder dan Facebook-oprichter Mark Zuckerberg op die manier een dertigjarige hypotheek hebben afgesloten voor zijn huis van 6 miljoen dollar in Palo Alto. Maar net als andere middelgrote banken kwam First Republic de afgelopen maanden in de problemen door de stijgende Amerikaanse rentevoeten, die de waarde van uitstaande kredieten aan lage rentevoeten doet kelderen.

100 miljard dollar weg

Het nekschot kwam er nadat Silicon Valley Bank op 10 maart over de kop was gegaan, waarna spaarders en beleggers hun vertrouwen in de bank helemaal verloren. Niet alleen kelderde de beurswaarde van de bank (die in februari nog 25 miljard dollar waard was) met 97 procent, afgelopen kwartaal verloor ze ook 100 miljard dollar aan spaartegoeden, raakte vorige week bekend. Dat nieuws leidde opnieuw tot onrust, waardoor de Amerikaanse financiële regulator, die optreedt als curator, actief op zoek moest gaan naar een overnemer.

Met JPMorgan Chase is die nu gevonden. ‘Onze regering heeft ons en anderen uitgenodigd om naar voren te treden, en dat hebben we gedaan.’ reageerde topman Jamie Dimon. De 84 bankkantoren van First Republic (die eind vorig jaar 7.200 werknemers telde) openen maandag ook gewoon opnieuw de deuren als onderdelen van JP Morgan, klonk het in een statement.

Door het akkoord met JP Morgan kan First Republic, die de op dertien na grootste van de VS was, op een ordelijke manier ontmanteld worden, en moeten de regulatoren niet alle spaartegoeden verzekeren, zoals ze wel bij de twee andere gevallen banken (Silicon Valley Bank en Signature Bank) moesten doen. Maar de deal maakt de grootste bank van de VS (die al meer dan 10 procent van alle spaartegoeden beheert) nóg groter. Sinds de bankencrisis van 2007-2008 probeert de Amerikaanse overheid nochtans te vermijden dat banken opnieuw too big to fail worden.

