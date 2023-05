Sophie Wilmès (MR) kondigt lijsttrekkerschap aan tijdens emotionele comebackspeech

Het 1 meicongres van MR betekende voor Sophie Wilmès haar eerstepublieke optreden sinds zij de regering verliet om voor haar zieke echtgenoot te zorgen. Tijdens haar emotionele en druk bijgewoonde comeback werd aangekondigd dat ze bij de verkiezingen in 2024 de MR-lijst zal trekken in onze hoofdstad.

