Wat is goeie fotografie?

Zijn we met alle opwinding over het AI-beeld dat de Sony World Photography Award heeft gewonnen, niet dé vraag vergeten? Is het ook een goed beeld?

Stefan Vanthuyne

De afgelopen weken brak artificiële intelligentie (AI) ook in de fotografie door als gespreksonderwerp. Aanleiding was de Sony World Photography Award die Boris Eldagsen had geweigerd omdat zijn winnende beeld via AI tot stand was gekomen. Met zijn stunt wilde hij een debat genereren rond de vraag wat we wel en niet als fotografie beschouwen. Zijn eigen mening was helder: AI en fotografie zijn niet hetzelfde.

Toch hield dat de Duitser niet tegen om het beeld deel te laten uitmaken van Monochromatic, een groepstentoonstelling die afgelopen weekend opende in de Ravestijn Gallery in Amsterdam, met naast Eldagsen nog veertien andere kunstenaars en zwart-witfotografie als thema. Meer nog: het is het paradepaardje. De perstekst opent met twee paragrafen over het beeld. Pas daarna komt het eigenlijke thema, zwart-witfotografie, aan bod.

De Ravestijn Gallery wil mee in de discussie stappen door het AI-beeld bij ‘echte’ foto’s te plaatsen. Een galerie is geen wedstrijd, die categorieën nodig heeft om te jureren. Een galerie kan beelden net met elkaar laten clashen. Maar dan moet de verhouding wel goed zitten. Hier is het dat ene AI-beeld van Eldagsen naast al de rest.

Onbedoeld laat het wel iets anders zien, iets dat wel aan de gebruikte technologie zou kunnen liggen, maar er los van zou moeten staan. In het overzicht van alle werken op de website van de galerie valt namelijk op hoe het beeld van Eldagsen verbleekt bij de andere. Een goed beeld bestaat dan ook uit meer dan de technologie waarmee het is gemaakt. Enkele van de andere kunstenaars en fotografen in de tentoonstelling gebruiken ook technieken – digitaal en manueel – die de zogenaamde grenzen van de fotografie aftasten. Maar zowel visueel als inhoudelijk is hun werk gelaagd, terwijl dat van Eldagsen vlak oogt. Knap gemaakt, maar het mist diepgang. Het prikkelt niet.

Het doet de vraag rijzen of we door al de opwinding niet wat van de essentie zijn afgeweken. Of een AI-beeld nu wel of niet fotografie is, is in deze niet zo belangrijk. Wat telt, is of het een goed beeld is. Monochromatic lijkt me een erg fraaie tentoonstelling, maar dan wel dankzij de kwaliteit van het andere werk.

