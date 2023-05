Beroemdheden verzamelen elke eerste maandag van mei op het exclusiefste evenement van het jaar: het Met Gala in New York. Wat is het? Wie komt er? En wat mag het kosten?



1. Wat is het Met Gala?

In oorsprong is het Met Gala een benefietevenement voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Arts in New York. En dat is het vandaag nog altijd, maar insiders ...