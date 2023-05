Premier Nieuw-Zeeland ziet toekomst als republiek

Nieuw-Zeeland maakt deel uit van het Britse gemenebest heeft ook koning Charles III als staatshoofd. Premier Chris Hipkins wil van zijn land een republiek maken, maar concrete stappen zet hij nog niet in die richting. Hij doet die uitspraak op enkele dagen van de kroning van Charles.

‘In het ideale geval wordt Nieuw-Zeeland na verloop van tijd een volledig onafhankelijk land dat op eigen benen in de wereld staat, zoals we dat nu al grotendeels zijn’, zei Hipkins. Concrete plannen in die richting heeft de Nieuw-Zeelandse premier niet, benadrukte hij. De huidige regeling werkt goed en Nieuw-Zeeland heeft belangrijkere zorgen, vindt Hipkins.

De Nieuw-Zeelandse premier reist later deze week naar Londen af om er zaterdag de kroningsceremonie van Charles en Camilla bij te wonen. Hij zou er ook een persoonlijke ontmoeting met de Britse monarch hebben.

Eerder opperde ook Hipkins’ voorganger Jacinda Ardern al dat Nieuw-Zeeland wellicht vroeg of laat een republiek moet worden. Ze deed die uitspraak na het overlijden van koningin Elizabeth II in september vorig jaar.

