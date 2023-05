April was koud, nat en somber

De afgelopen maand was kouder, natter en somberder dan gemiddeld. Dat blijkt maandag uit het klimatologisch overzicht van het KMI. Zo telde de afgelopen maand geen enkele lentedag met temperaturen boven de 20 graden Celsius en viel er met 66,3 millimeter meer neerslag dan gemiddeld.

Met een gemiddelde temperatuur van 9,0 graden lag het temperatuurgemiddelde onder de normale waarde voor de tijd van het jaar (10,4 graden). Met 18,4 graden op 30 april werd bovendien de op een na laagste maximumtemperatuur opgemeten voor een aprilmaand van de huidige referentieperiode (vanaf 1991). Enkel in 1997 lag die met 18,2 graden nog lager. Voor het eerst sinds 2016 werd er geen enkele lentedag opgetekend. Normaal gesproken telt april er 4,7.

In april viel de 66,3 millimeter neerslag in negentien dagen tijd tegenover het gemiddelde van 47,7 millimeter in 13,1 dagen. Op 1 april viel de meeste neerslag met een dagtotaal van 13,8 millimeter. Wel was er slechts sprake van 5 onweersdagen tegenover het gemiddelde van 8,1. Op 21 april werd in Middelkerke een blikseminslag van 343 kiloampère geregistreerd. Zo’n krachtige ontlading komt niet vaak voor in ons land.

Met een totale zonneschijnduur van 149 uur en 2 minuten was april ook een stuk somberder dan het gemiddelde. Normaal schijnt de zon in de vierde maand van het jaar 171 uur en 16 minuten.

Lees ook