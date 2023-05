Rusland bombardeerde afgelopen nacht verschillende Oekraïense steden, waaronder Pavlohrad, een stad in het oosten van het land. Tientallen huizen, scholen, winkels en appartementsgebouwen raakten beschadigd. Een koppel getuigt over de verwoestende inslag: ‘Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als we eerder naar buiten zouden zijn gegaan.’