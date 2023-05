Politie trekt 27 rijbewijzen in en arresteert negen personen

Bij controles rondom de illegale rave in Brustem heeft de politie 27 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken en negen personen gearresteerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het parket van Limburg maandag heeft bekendgemaakt.

De agenten stelden twintig processen-verbaal op voor het gebruik van drugs in het verkeer en zestien pv’s wegens drugsdelicten. Aan 47 personen is een onmiddellijke minnelijke schikking voorgelegd voor het bezit van drugs. Naast het opmaken van deze verscheidene vaststellingen inzake verkeersmisdrijven en drugbezit, arresteerde de politie afgelopen nacht negen personen. Hierbij werd onder meer drugs in beslag genomen, naast materialen zoals een geluidsinstallatie en een stroomgenerator, die tijdens de illegale activiteiten gebruikt werden.

‘De onderzoeken naar drugsverkoop enerzijds en het onderzoek naar de organisatie anderzijds zullen nu worden voortgezet in functie van de verdere identificatie van de verantwoordelijken en de verdere vervolging waarbij benadeelden zich desgevallend zouden kunnen aansluiten, als ze schade hebben geleden. De speurders zullen hierbij gebruik kunnen maken van de vaststellingen die tijdens dit festival werden verricht’, zegt persmagistraat Bruno Coppin.

