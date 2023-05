Indrukwekkende Selby zet Brecel onder druk en nadert tot op één frame

Luca Brecel begint vandaag om 14 uur met een 9–8-voorsprong aan de tweede dag van de WK-finale snooker tegen Mark Selby. De 39-jarige viervoudige wereldkampioen won zondagavond de tweede sessie met 3–6.

‘What an unbelievable first days play that was... Both players playing some great stuff.’ Snooker-referee Brendan Moore, die na een carrière van negentien jaar zijn witte handschoenen straks aan de haak hangt, stak op Twitter gisternacht zijn bewondering niet weg voor het spelniveau tijdens de WK-finale. De slotdag kondigt zich razend spannend aan. Nog twee sessies scheiden Luca Brecel van een eerste wereldtitel, maar Mark Selby is niet van plan om die zomaar cadeau te doen.

What an unbelievable first days play that was... Both players playing some great stuff.... And obviously topped off with @markjesterselby making the first 147 in a Crucible Final... Don't know about him but I'm still buzzing from it. Can't wait for tomorrow, it'll be a classic.

Nadat de 28-jarige Limburger in de eerste sessie zondagmiddag geweldig was begonnen en een 6–2-voorsprong had uitgebouwd, was het een duidelijk frissere Selby die de debatten leidde in de avondsessie. Brecel kreeg wel kansen, maar vermijdbare fouten maakten dat de Britse viervoudige wereldkampioen voor de pauze drie van de vier frames won. ‘The Jester from Leicester’ potte daarbij breaks van 134 en 96 weg.

Historische 147

Brecel kwam na een kwartiertje pauze beter uit de kleedkamers, herstelde met bijzonder knappe breaks van 72 en 67 zijn voorsprong van vier frames, maar meteen daarna knabbelde Selby er weer een frame vanaf. Een spelletje later leek hij helemaal losgebroken: na een misser van Brecel schreef Selby geschiedenis door de allereerste maximumbreak (147) te scoren in een WK-finale. Het was de vijfde maximumbreak ooit voor de Brit, de 189ste in de snookergeschiedenis.

Het laatste frame van de dag leek nog naar Brecel te zullen gaan, maar zijn teller stokte op 48, waarna Selby ook met dat spelletje aan de haal ging. Daardoor sloot hij, ondanks de 8–9-achterstand, de dag af met het mentale voordeel.

De finale wordt naar een best of 35 gespeeld. De derde sessie vindt vanmiddag vanaf 14 uur plaats. De toernooiwinnaar strijkt 500.000 pond (569.500 euro) op, voor de runner-up ligt er 200.000 pond (227.500 euro) klaar. Op de Order of Merit klimt Brecel minstens naar de vierde plaats op. Als hij het toernooi wint, wordt hij de nummer twee van de wereld, op een habbekrats van Ronnie O’Sullivan.