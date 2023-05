Erdogan: ‘Turkse geheime dienst heeft IS-leider gedood in Syrië’

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Turkse inlichtingendienst MIT de leider Islamitische Staat (IS) heeft gedood bij een actie in Syrië.

Erdogan meldde het nieuws aan de Turkse zender TRT en voegde eraan toe dat MIT de man al langer in het vizier had. IS heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Het persagentschap AFP meldt dat Turkse agenten en Syrische militaire politie zaterdag een deel van de Noord-Syrische stad Jindires afsloten en een aanval uitvoerden op een boerderij die werd gebruikt als islamitische school.

De gedode leider, Abu Hoessein al-Qurashi, stond pas sinds november vorig jaar aan het hoofd van de terreurorganisatie. Zijn voorganger Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi werd volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten gedood door het Vrije Syrische Leger.

Islamitische Staat veroverde in 2014 in snel tempo grote delen van Syrië en Irak, en riep er het Kalifaat uit. De groep eiste ook de verantwoordelijkheid op voor terroristische aanslagen in het Midden-Oosten en het Westen, waaronder die op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek in maart 2016. In Syrië en Irak werd de terreurgroep met westerse steun teruggedrongen.

Sinds de aanslagen in Europa en de VS verminderden, komt de groep bij ons minder vaak in het nieuws. Maar hij behoudt nog steeds de controle in delen van Syrië en Irak, en voert ook elders aanslagen uit. In januari vielen nog veertien doden bij een aanslag van IS in Oost-Congo. In Afghanistan voert Islamitische Staat Khorasan (IS-K) strijd tegen de taliban, die sinds vorig jaar weer aan de macht zijn.

